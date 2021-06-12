شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر والسودان ستواجهان تعنت إثيوبيا بكل حزم لحماية حقوقنا المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري له الحق في الاهتمام بملف سد النهضة، مضيفا: «الحكومة تتعامل بشفافية تامة في هذه الملف ونطلع الشعب على كل خطوة».

وأضاف شكري، في حوار مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: "هناك متابعة للنواحي الفنية والرصد لمستويات البناء في سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء في السودان».

وتابع: «إقدام الجانب الإثيوبي بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادي بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثاني أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية، وستواجهه مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية».