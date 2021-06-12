شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة صناعة الدواء»: إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن لقاح سينوفاك تم اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالي، ونحن لا نحتاج تجارب حتى تثبت كفاءة اللقاح.

وأضاف الدكتور أحمد العزبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن هناك اتفاق مبدئي بين مصنعين، وسيتم إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأدوية، أنه سيكون هناك فائض لتصدير اللقاحات للخارج، لافتاً إلى أن توزيع اللقاح على المواطنين سيكون مجانا.