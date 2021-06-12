شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن بناء سد النهضة؟.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري له الحق في الاهتمام ومتابعة القضايا الخاصة بوجوده، مؤكدا أن مياه نهر النيل أمر مهم لكل مصري.

وأضاف شكري، خلال حوار خاص مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية كاملة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصري على كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات.

وتابع: «آخر محطة كانت زيارتي مع وزير الري للسودان لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب»، كاشفا أنه يتم التنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد الإثيوبي.

واستطرد وزير الخارجية أن هناك متابعة للنواحي الفنية والتطور في مستويات بناء السد وتقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، موضحا أنه يتم مراجعة كل البيانات الفنية بدقة من خلال صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن وتيرة البناء لم تصل إلى ما كان منتظرا.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر والسودان تعتمدان على التقييم الذاتي لمراحل بناء السد الإثيوبي.