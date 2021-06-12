شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة في شوارع البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة للنظافة والتجميل بقرى مركز البياضية وشملت شارع الذهبى والحدائق المتواجده به على مدار يومين. حيث تم تمهيد التربة وإزالة المعوقات الموجودة على الطرق وتسوية التربة ورفع الإشغالات من على جانبى الطريق وتقليم الأشجار به .
كما تفقد رئيس المدينة أعمال استكمال تغطية ترعة الذهبى التي شارفت على الانتهاء، وتستمر الحملة لحين الانتهاء من أعمال النظافة بالكامل، وقام بالحملة طه أبوالقاسم مدير النظافة والتجميل بالمدينة، وعمال نظافة المدينة والحملة الميكانيكية .