شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة في شوارع البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة للنظافة والتجميل بقرى مركز البياضية وشملت شارع الذهبى والحدائق المتواجده به على مدار يومين. حيث تم تمهيد التربة وإزالة المعوقات الموجودة على الطرق وتسوية التربة ورفع الإشغالات من على جانبى الطريق وتقليم الأشجار به .

كما تفقد رئيس المدينة أعمال استكمال تغطية ترعة الذهبى التي شارفت على الانتهاء، وتستمر الحملة لحين الانتهاء من أعمال النظافة بالكامل، وقام بالحملة طه أبوالقاسم مدير النظافة والتجميل بالمدينة، وعمال نظافة المدينة والحملة الميكانيكية .