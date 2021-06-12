شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة: الألياف الضوئية أحدثت ثورة في عالم الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رغدة حمدي، خبيرة الاتصالات، إن الألياف الضوئية هي ألياف مصنوعة من الضوء أو البلاستيك ومصممة حتى يسير الضوء في طولها، وهي عبارة عن شعيرات رفيعة جدا ونقية تماثل شعر الإنسان في الرفع، وهذه الشعيرات تتكون مع بعضها البعض في حزمة واحدة تسمى الحزمة الضوئية.

وأوضحت «حمدي»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الألياف الضوئية أحدثت ثورة في عالم الاتصالات وذلك لأنها متميزة على أسلاك التوصيل العادية، مشيرة إلى أن الألياف الضوئية لها قدرة أكثر في حمل المعلومات، وذلك لأنها تكون رفيعة عن الأسلاك العادية، فيكون من السهل وضع عدد كبير منها داخل الحزمة الواحدة، الذي يؤدي إلى زيادة خطوط الهواتف أو عدد قنوات البث التلفزيوني وذلك في حبل واحد.

وأضافت أن الألياف الضوئية تكون أقل حجم وذلك لأن نصف قطرها أقل من نصف قطر الأسلاك النحاسية التقليدية، فمن الممكن أن نقوم باستبدال سلك نحاسي يكون قطره 7.62سم بسلك من الألياف الضوئية قطره لا يزيد عن 0.635سم، ويكون لذلك أهمية عند مد الأسلاك تحت الأرض.