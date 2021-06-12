شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": كيلو اللحمة بـ60 جنيها.. وتخصيص 19 منطقة للاستثمار الداجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة مهتمة منذ 2014 بالتوسع في مجال الإنتاج الحيواني والسمكي، ولدينا إنتاج عال جدا من الألبان والبيض والدواجن، مؤكدا أن هناك 19 منطقة جرى تخصيصها للاستثمار الداجني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى سيد على: أن كيلو اللحمة بـ60 جنيها في العديد من المنافذ مثل "أمان"، وتم إحياء مشروع البتلو بالفعل، وجار تطويره.

وتابع، أن إجمالي تمويل مشروع البتلو حوالي 4.5 مليار جنيه، وسيؤدي ذلك إلى حجم المتاح والمعروض من اللحوم، موضحا أنه مع التوسعات في الإنتاج الداجني وربط الحكومة بالقطاع الخاص أمر مهم، والأسعار مناسبة للجميع، واللحوم الحية والمبردة أسعارها متفاوتة، ولدينا بدائل عديدة.