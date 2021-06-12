شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التصويت فى الانتخابات التشريعية الجزائرية لمدة ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، مد فترة التصويب لمدة ساعة، على أن يتم غلق مكاتب التصويت عبر كل ولايات الجزائر سيكون على الساعة الثامنة مساءا .

وقال التلفزيون الجزائري، إن هذا التمديد جاء بساعة واحدة حيث كان من المقرر أن يتم غلق مكاتب التصويت على الساعة السابعة مساءا، وذلك بناء على طلب طلب من المندوبيات الولائية.

و مع تواصل التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية، بلغت نسبة المشاركة 10.02 بالمئة الساعة الواحدة بعد الظهر، علما أنها سجلت 3.78 بالمئة في حدود الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة.