شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأكلوا بعد هذه الساعة.. استشاري تغذية يوجه نصيحة عاجلة لمرضى السمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورس الدُبل يحتوي على أكثر من مادة للحرق، وبذلك يختلف عن الكورس الرمضاني أو الكورس الرباعي الذي يحتوي على مادة حرق واحدة، خلاف أنه يُقلل من تناول كمية الطعام إلى حد كبير.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن مريض السمنة لديه حالة إدمان من الأطعمة خاصة السكريات.

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «المفروض الواحد لا يتناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، خاصة السكريات التي تزيد الوزن إلى حد كبير».

وأوضح أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال الكورس الدُبل من 8 إلى 12 كيلو في الشهر، وهذا يُعد معدل جيد في خفض الوزن، مشيرًا إلى أن الكورس الدُبل يُحدد وفقًا للفئة العمرية، وللسمنة، والحالة الصحية.