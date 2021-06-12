شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروع مجمع الخدمات بقرية المحاميد بأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر تنفيذ مجمع الخدمات بقرية المحاميد بحري والمقرر إنشاؤه على مساحة 16×28 متر ويتكون من دور أرضي وعدد 2 دور علوي لتقديم كافة الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى .

كما تفقد المحافظ مشروع انشاء مجمع خدمات الرزيقات والمقرر انشاؤه على مساحة 16 × 28 متر لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالرزيقات والقري المجاورة. وتفقد المحافظ ايضا مجمع خدمات قرية الرياينة المقرر انشاؤه على مساحة 16 × 28 متر ومن المتوقع تسليمه في نوفمبر المقبل تمهيداً لافتتاحه لتقديم الخدمات لمواطني القرية والقري المجاورة .

أثني المحافظ على الجهود المبذولة من المهندسين والعمال كما استعرض مع الأهالي آرائهم ومتطلباتهم من المبادرة حيث اشادوا بالجهود المبذولة من الحكومية لتحسين جودة الخدمات في القري والريف .

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي منسق «حياة كريمة» بالأقصر والعميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر .