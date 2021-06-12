محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروع مجمع الخدمات بقرية المحاميد بأرمنت

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروع مجمع الخدمات بقرية المحاميد بأرمنت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر تنفيذ مجمع الخدمات بقرية المحاميد بحري والمقرر إنشاؤه على مساحة 16×28 متر ويتكون من دور أرضي وعدد 2 دور علوي لتقديم كافة الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى .
كما تفقد المحافظ مشروع انشاء مجمع خدمات الرزيقات والمقرر انشاؤه على مساحة 16 × 28 متر لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالرزيقات والقري المجاورة. وتفقد المحافظ ايضا مجمع خدمات قرية الرياينة المقرر انشاؤه على مساحة 16 × 28 متر ومن المتوقع تسليمه في نوفمبر المقبل تمهيداً لافتتاحه لتقديم الخدمات لمواطني القرية والقري المجاورة .
أثني المحافظ على الجهود المبذولة من المهندسين والعمال كما استعرض مع الأهالي آرائهم ومتطلباتهم من المبادرة حيث اشادوا بالجهود المبذولة من الحكومية لتحسين جودة الخدمات في القري والريف .
رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي منسق «حياة كريمة» بالأقصر والعميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر .