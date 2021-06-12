شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد آثار «أبيدوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا، خلال جولته بالمركز لتفقد تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

وقال نائب المحافظ، إن جولته- التي رافقه فيها لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة- شملت تفقد معبد سيتي الأول، ومعبد الأوزريون، والاستماع إلى شرح مفصل عن المعبد ومكوناته وأهم ما يميزه، والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، حيث يرجع تاريخ المعبد لأكثر من 3500 عام قبل الميلاد، وتعد منطقة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة في مصر القديمة فقد كانت بمثابة مقصد الحجاج من القدماء المصريين عند الإله «أوزوريس» والذي من المعتقد أنه دفن بها، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملكا من أعظم ملوك مصر.

وتفقد القاضي معبد الأوزريون، الفريد من نوعه في مصر، حيث أنشئ على عيون مائية جوفية قديمة، ويقع خلف معبد سيتي الأول على مستوى منخفض يبلغ 18 مترا.

وأكد نائب محافظ سوهاج، حرص المحافظة على الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطويرها وتجميل المناطق المحيطة بها، لتظهر بالشكل اللائق بمحافظة سوهاج، معربا عن إعجابه الشديد بمعبد سيتي الأول واحتفاظه، بالنقوش والألوان منذ آلاف السنين.