شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء ووزيرة التجارة ورئيس اقتصادية قناة السويس يبحثون إنشاء «صناعية أبو زنيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، ومجدي الديب مدير صندوق تنمية المشروعات بجنوب سيناء، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والاستثمار العقارى عن شركة المقاولون العرب، يرافقه المهندس مصطفى سعد رئيس جهاز تمويل المشروعات بالشركة، والمهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء بـالمقاولون العرب، اجتماعاً تم خلاله بحث تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية بأبوزنيمة.



أكد محافظ جنوب سيناء أهمية إنشاء المنطقة الصناعية باعتبارها من أهم المشروعات العملاقة وقاطرة للتنمية على أرض سيناء بالمحافظة ومورد هام من موارد الدخل القومي لعائدها الاقتصادي الكبير، كما أكد ان الدولة توليها اهتمام خاص باعتبارها هدفاً استراتيجياً لنهضة المنطقة اقتصادياً، بالاضافة لتوفيرها الاف فرص العمل لأهالي المحافظة، وتغيير ثقافات العمل، وفتح آفاق وأسواق جديدة للعمل.

من جانبه أكد المهندس مبارك منصور، أن شركة المقاولون العرب قامت بإجراء دراسات شاملة عن المشروع منذ عام 2016 تم خلالها دراسة الطبيعة الجغرافية لموقع المشروع كما قامت الشركة أيضا بعمل مخطط عام متكامل وتصميمات هندسية على غرار أحدث المناطق الصناعية العالمية.