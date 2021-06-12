شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للاتصالات» يكشف تفاصيل جائزة أفضل بحث على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحاصل على أفضل بحث في مجال الاتصالات على مستوى العالم، إن البحث فكرته بدأت منذ 14 سنة، وكانت ببساطة التأكد من وجود موجة لا سلكية في حيز ترددي معين دون معرفة أي معلومات عن الإشارة التي يتم التأكد منها.

وتابع "ديغم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هو أمر تطبيقه شديد الصعوبة، والآن تم عمل توثيق، ويمكن في المستقبل أن يتم العمل على هذا الأمر والاستشهاد بالبحث الذي تم إجراؤه.

وأشار رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هناك ثورة عملية حدثت في الفترة التي أجري فيها البحث فى الأجهزة الذكية، وبالنظام الذي تم طرحه في البحث، ويمكن التعامل مع أجهزة الراديو على أنها أجهزة روبوت وتتعامل بالطرق العلمية الصحيحة.