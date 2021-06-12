شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة بمدينة إسنا، تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة». بدأت جولة المحافظ بتفقد مجمع الخدمات بقرية توماس وعافية (القرية الوسطي) والمقرر إنشاؤه على مساحة 420 مترا ويتكون من دور أرضي وعدد 2 دور علوي لتقديم كافة الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع خلال 4 أشهر. كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الكهرباء بالقرية ورفع قدرتها عبر تركيب محول بقدرة 2000 فولت واستبدال الأعمدة القديمة باخري حديثة وإجراء أعمال الربط بين المحولات لتحسين قدرة الشبكة الكهربائية .

وتابع المحافظ جولته بالقرية بتفقد مكتب البريد عقب احلاله وتجديده كما تفقد مدرسة توماس الوسطي للتعليم الأساسي التي يتم توسعتها لاستيعاب الكثافة حيث سيتم إنشاء جناح إضافي للمدرسة بسعة 8 فصول 6 للمرحلة الابتدائية و2 رياض أطفال واستغلال المبني القديم في عمل مكاتب إدارية واستراحات وحجرات الأنشطة على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء أغسطس المقبل .

كما تابع المحافظ مشروع توصيل الصرف للصحي للقرية حيث تتم أعمال مد شبكات الصرف الصحي للقرية بطول أكثر من 8 كيلو حيث تم الانتهاء من 60 % من أعمال المشروع ومن المتوقع انتهاء اعمال مد الشبكات خلال 3 أشهر .

واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد مركز الشباب الذي يتم احلاله وتجديده بمساحة 130 مترا من المقرر انهاؤه مطلع أغسطس المقبل ووجه المحافظ بانشاء ملاعب في حالة وجود مساحات تسمح بذلك وإحاطة مركز الشباب بسور وتصميم المبني بشكل يراعي النماذج المعتمدة طبقاً لمبادرة حياة كريمة مع مراعاة توفير خدمات لذوي الهمم .