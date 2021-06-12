شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: عدم انتظام النفس في مرحلة الشباب سببه السمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة حتى إذا كان شابا فسيعاني كثيرًا سواء من آلام في العظام أو عدم انتظام في النفس، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن لأن السمنة مضرة للغاية.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية صحية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام بدون إجبار.

وشددت على ضرورة العمل على خفض السمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العمل على غلق شهية مريض السمنة، وبالتالي عدم منعه من تناول أي طعام، لأن غلق الشهية يُقلل ما يتناوله من طعام.