شكرا لقرائتكم خبر عن فرض إكرامية على المصطافين.. إنهاء خدمة عامل بشاطئ المندرة المجاني في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خدمة عامل بشاطئ المندرة المجانى السبت، بعد فرض إكرامية على أحد رواد الشاطئ.

جاء قرار المحافظ، خلال جولة ميدانية مفاجئة بعدد من الشواطيء علي طول الكورنيش اليوم، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما تفقد شاطئ المندرة المجاني والرامب المخصص به لذوي الهمم.

وشدد المحافظ على القضاء على كل أشكال الاستغلال والابتزاز، محذراً بالتعامل بكل حزم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف التعليمات الصادرة بشأن تنظيم العمل علي الشواطئ.

واستفسر المحافظ من مرتادي الشواطئ عن مستوى الخدمات، وطالبهم بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة علي المتابعة لجميع الخدمات المجانية بشاطيء المندرة المجاني، وتابع: "حرصنا علي تخصيص جزء من الشاطئ لخدمة ذوي الهمم".

كما أشار إلى أن الشاطئ شهد عددا من الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وشدد المحافظ علي مسؤولي الشواطئ وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية. مؤكدا انتشار مفتشي الإدارة المركزية علي الشواطئ.

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)

فى جولة مفاجئة .. إنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على المصطافين بالإسكندرية (صور)