شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى الرحلات السياحية الإيطالية إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي السبت، أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية التابعة لشركة Wizz Air، التي وصلت مطار شرم الشيخ الدولي وعلى متنها ١٠٠ سائح، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ وصول السائحين المطار حتى أماكن إقامتهم بالفنادق والمنتجعات السياحية.

كان في استقبال الوفد السياحي اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، والمهندس ياسر چاهين، نائب مدير المطار، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار.



من المقرر أن يستمر توافد الرحلات بواقع رحلة أسبوعيًا، حتى نهاية الشهر الجاري، ثم رحلتين خلال شهر يوليو، على أن تكون قادمة من مطار روما. وأكد إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة، الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وفي مطار الغردقة استقبل المطار أول رحله طيران مباشر من دولة أرمينيا على متنها ١٨٠ راكبا، وتم استقبال الركاب بالورود واتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.