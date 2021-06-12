شكرا لقرائتكم خبر عن هل آية «الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ» لها علاقة بالزواج؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»، حيث يفهم كثيرون أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيثا، وهذا ليس صحيحا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «الكلمات الطيبات لا يقولها إلا الأشخاص الطيبة، والكلمات الخبيثات لا يقولها إلا الخبيثون، والأمر ليس له علاقة نهائيا بالزواج».