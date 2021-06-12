شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعامل مع حرائق المنزل .. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ندوة توعوية في نادى المهندسين بسابا باشا بمناسبة يوم السلامة العالمى وتقديم معلومات توعوية للمهندسين وأسرهم حفاظا على سلامتهم كان من أهمها كؤفية التعامل مع حرائق المنزل وابتلاع المواد الكيماوية.

وقال الدكتور سامى درويش، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، إن السلامة والصحة المهنية هو عمل جاد باجتهاد واخلاص مع محاولة منع انتقال وتوارث الجهل الوظيفى والتراخى بين الاجيال المتعاقبة من الموظفين من خلال تطبيق إجراءات معايرة ملزمة وواجبة التنفيذ بصرف النظر عن الرضا الوظيفى لحين الاعتياد شريطة أن تكون الأعمال ذات فائدة، وأكد أن تجربة السلامة والصحة المهنية في النادى تتركز على مهارة تطبيق مبدأ هام وهو الربط والضبط الربط بين الموظف والمؤسسة الأضعف بالأقوى الأقل بالأفضل مع ضبط العلاقات البينيه وعدم فقد للأخلاقيات أو تجاوز الحدود أو الغاء العدل والمساواة في الحقوق والواجبات والمهام والمسؤوليات قائلا: «حقيقى لم يتم إزالة جميع العقبات لكننا نعرف الطرق والطريقة ولدينا القدرة والإرادة على تحقيق وبث روح تحقيق مسمى (سلامة حياة) الاستثمار في شاب الموظفين في الأبناء في الأطفال ورواد النادى بصفه عامة».