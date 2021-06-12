شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بالغواصة للترفيه عن مرضى الفشل الكلوي في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالبحرالأحمر، برئاسة جمال مصطفى، يوما ترفيهيا من خلال رحلة الغواصة البحرية لزيارة مناطق الغوص والشعاب المرجانية، لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى الغردقة العام، في إطار خطة المديرية لتقديم الدعم النفسي لجميع المرضى، وأهمية تشكيل الدعم النفسى أساساً في تسريع الشفاء جنباً إلى جنب مع الخطة العلاجية، كما يساعد الدعم النفسي في عودة المريض إلى الحياة الطبيعية، وتم الاستعانة بفرقة المزمار البلدي لإقامة حفل موسيقى على متن الغواصة.



وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أن تنظيم الرحلات يأتي في إطار رفع الروح المعنوية لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، وتخفيف آثار المرض عليهم، في ضوء المشاركة المجتمعية التي تنتهجها المديرية حيث شاركت أسر المرضي في الرحلة.