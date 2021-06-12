شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال ٤٣٥ مشروعا بـ١.٩ مليار جنيه في مبادرة «حياة كريمة» بزفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، الموقف التنفيذي لـ٤٣٥ مشروعا يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل مركز زفتى بتكلفة ١.٩ مليار جنيه، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عُقِدَ بديوان عام المحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة نسب التنفيذ لـ٢٠٦ مشروعات تم البدء بها في ١٤ قطاعا داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا، وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات للبدء في ١٩٦ مشروعا آخرين.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مشروعات الصرف الصحي البالغ عددها ٦١ مشروعا وتم نهو ٧ منها بتكلفة إجمالية ٥٧٠ مليون جنيه، و١١٨ مشروعا في قطاع مياه الشرب وتم نهو ١٩ منها بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، و١٤ مشروعا في قطاع الري تم نهو ٥ منها بإجمالي تكلفة ١٧٣ مليون جنيه، و٧٤ مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية تم البدء في ١٥ منها ونهو ٢ بتكلفة إجمالية ٣٨٥ مليون جنيه، و٥٤ مشروعا في قطاع الغاز بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة الموقف الجاري لـ٣٥ مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة ٦.٩ مليون جنيه، و٢٦ مشروعا في قطاع الصحة، و١٢ مشروعا في قطاع الطب البيطري، و٧ مشروعات في قطاع الإسعاف، و٦ مشروعات في قطاع الطرق، و١٩ مشروعا في قطاع الكباري و٩ مشروعات مجمعات خدمية.