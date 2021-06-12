شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى مطروح : توسعة وتطوير شارع الإمام مالك بـ«علم الروم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك الحيوي الذي يربط شارع علم الروم مرورا بالكيلو 4 حتى حي الشروق بالكيلو 7 بطول 3.7 كجم، تيسيرا على سكان المنطقة والمواطنين المترددين على الشارع ضمن خطة المدينة في رفع كفاءة الطرق الداخلية.

أكد "جاب الله"، استمرار الحملات المكبرة اليومية لضبط المخالفين بكورنيش ونطاق المدينة، حيث تم ضبط عربات متحركة للباعة الجائلين بمحيط مسجد العوام تعيق حركة المرور، بالإضافة إلى إشغال الطريق والأرصفة بالمخالفة للقانون من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، مؤكدا أن الحملات المكبرة تهدف إلى فرض الانضباط بالشارع للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري لتكون المدينة في أبهى صورها في الموسم السياحي الصيفي .



وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى رفع معدلات النظافة العامة بالشوارع والميادين العامة حيث تم رفع أكثر من 82 ألف طن قمامة بالأحياء الـ 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، مؤكدا بأنه يتم يوميا رفع أكثر من 475 طن قمامة على مدار ال 24 ساعة، وناشد أهالي مطروح بالحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة بعدم إلقاء القمامة في الشوارع حيث تم توزيع صناديق القمامة بالشوارع والميادين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.