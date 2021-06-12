شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج : لجان عزل بامتحانات الكليات تحسبا لأى إصابة بـ فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن توفر عدد من لجان العزل بجميع كليات الجامعة، مجهزة بكل ما يلزم لاستقبال أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

أوضح رئيس الجامعة، اليوم خلال تفقده سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بكلية الصيدلة في أسبوعها الثاني على التوالي، التي يؤديها 1463 طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري بمقر الجامعة القديم، أنه حتى تاريخه لم تستقبل اللجان أي حالة من حالات الإصابة أو الاشتباه بفيرس كورونا، وأن إدارة الجامعة حريصة على متابعة أعمال الامتحانات بصفة يومية للتأكد من مطابقة مستوى الامتحانات بما تم شرحه وجهاً لوجه، أو عن طريق المنصات الإلكترونية، مناشداً أعضاء هيئة التدريس مراعاة الظروف الاستثنائية خلال عملية التصحيح.

أكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير الجو النفسي الملائم لجميع الطلاب ليتمكنوا من أداء جميع الاختبارات بسهولة ويسر، مشدداً على تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس والملاحظين المكلفين بأعمال الامتحانات في أماكنهم المخصصة، والتعامل الفوري مع أي مشكلة طارئة قد تحدث والعمل على زوال أسبابها بشكل عاجل، مشيراً إلى أن الوضع بوجه عام مطمئن فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل المقومات المتعلقة بها، من مواد معقمة، وكمامات، وكاشفات حرارية، موجهاً الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين الطلاب في امتثالهم لتنفيذ الإجراءات حفاظاً على سلامة الجميع.