شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب : لجنة لمتابعة احتياجات المواطنين وتوصيلها للمسؤولين بالوزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن المصري ينتظر الكثير من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع داخل التنسيقية يحترمون آراء بعضهم البعض، موضحا أن اختلاف الآراء والتوجهات داخل التنسيقية يصب في مصلحة المواطن.

وأكد أنه يتم تفعيل مبادرة بعنوان «كلنا بنساعد»، مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك الإطلاع على ما تقوم به الوزارة على الأرض خاصة أنها تصل لكل بيت.

وأضاف أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية شكلت لجنة لمتابعة احتياجات المواطنين وتوصيلها للوزارات المعنية.