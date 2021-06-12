شكرا لقرائتكم خبر عن جمال فرويز: الثانوية العامة تُمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، إن كل ما يمر به طلاب الثانوية العامة يُمثل عبئًا إضافيًا عليهم؛ خصوصا الطلبة الذين لديهم استعداد جيني ونفسي للتأثر بأي شىء خاص بالتوتر والاضرابات.

وأضاف «فرويز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الاضطربات نوعان، الأول خارجي والذي يتمثل في الظروف الخارجية سواء أسرية أو مجتمعية أو عالمية مثلما يحدث من فيروس كورونا، أو داخلية بإصابة الطالب بأعراض شيء شخصي.

وتابع: «الطالب المتزن نفسيا لن يكون للأحداث تأثيرا كبيرا عليه؛ لكن من لديهم قبول جيني للاضطراب يحتاجون رعاية وطمأنة من الأهل حتى لا يتعرضون للقلق، مقدمًا روشتة للطلاب وأولياء الأمور لتكون الامتحانات أسهل على الطلاب من غير خوف أو رعب.