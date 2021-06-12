شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للاتصالات»: الأفكار البحثية تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم تطبيقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات القوميه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحاصل على أفضل بحث في مجال الاتصالات على مستوى العالم، إن الأفكار البحثية تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم تطبيق أفكارها.

وأضاف «ديغم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك جوائز سنوية وهي خاصة للأبحاث التي تظهر نتائجها خلال عام، وأخرى تتم على مدار سنوات.

وتابع: «ما حدث كان توفيقا من الله، وأمرا يدل على أن هناك أشخاصا كثيرين في مصر لديهم الكثير من الإمكانيات، في البداية يمكن البعض أن يستغرب من الحصول على جائزة بعد مرور 15 عاما عليها، ولكن هذه هي طبيعة الأفكار البحثية طويلة المدى أو التي تحتاج إلى الكثير من السنوات وتحتاج للوائح تنظيمية طويلة المدى».