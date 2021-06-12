شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من السودان بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن الاتفاق القانوني والملزم، بشأن سد النهضة، مرتبط بمصالح هامة ومباشرة للخرطوم.

جاءت تصريحات المهدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، نقلته قناة «العربية».

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: «لابد من اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، ونؤكد أن موقف الخرطوم قائمة على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

وأكدت المهدي أن هذا الأمر يرتبط ارتباطا مباشرا بمصالح هامة وحيوية للسودان، مضيفة أن هناك أهمية لإيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة.

كما قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن وزيرة الخارجية السودانية مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة، لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف حول سد النهضة.