شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد العمل في المشروعات المطورة بالأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل في المشروعات المطورة بالأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل الأحياء، وعدد من الملفات التي تهم المواطن في مختلف المجالات، موجها رؤساء الأحياء خلال الاجتماع، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بكافة الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذي حققته المحافظة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بجميع المناطق، حرصا على الاستمرار في الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بما يخدم المواطن في المقام الأول ويخلق حالة عامة من الرضا، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا في مستوى الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن على كافة الأصعدة.