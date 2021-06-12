شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الدواء»: مصر سيكون لديها ثلاثة مصانع لإنتاج لقاح كورونا بداية 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر أصبح لديها سرعة في توفير احتياجات جائحة كورونا، خاصة صناعة الدواء.
وأضاف الدكتور أحمد العزبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن صناعة اللقاحات في مصر قديمة جداً، لافتاً إلى أن الكمية المقترح تصنيعها من لقاح سينوفاك هي 40 مليون جرعة تمثل 20 مليون شخص متلقي للقاح.
وأوضح أن مصر تستطيع توفير لقاحات كورونا لـ 40% من إجمالي المواطنين، مشيرا إلى أن مصر سوف تقوم بالتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم تجهيز 3 مصانع لتصنيع اللقاحات.
وتابع: أتوقع ببداية 2022 مصر سيكون لديها ثلاثة مصانع أخرى بجانب المصل واللقاح.