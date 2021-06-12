شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الدواء»: مصر سيكون لديها ثلاثة مصانع لإنتاج لقاح كورونا بداية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر أصبح لديها سرعة في توفير احتياجات جائحة كورونا، خاصة صناعة الدواء.

وأضاف الدكتور أحمد العزبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن صناعة اللقاحات في مصر قديمة جداً، لافتاً إلى أن الكمية المقترح تصنيعها من لقاح سينوفاك هي 40 مليون جرعة تمثل 20 مليون شخص متلقي للقاح.

وأوضح أن مصر تستطيع توفير لقاحات كورونا لـ 40% من إجمالي المواطنين، مشيرا إلى أن مصر سوف تقوم بالتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم تجهيز 3 مصانع لتصنيع اللقاحات.

وتابع: أتوقع ببداية 2022 مصر سيكون لديها ثلاثة مصانع أخرى بجانب المصل واللقاح.