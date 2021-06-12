شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان في جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة لتفقد سير الامتحانات المسائية، بكليات الهندسة بشبرا، والزراعة، والطب البيطرى بمشتهر، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليات.

أكد «سمير»، في بيان صحفي السبت، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها العمل على راحة الطلاب وتذليل أي صعوبات تواجههم، خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا.



وقال نائب رئيس الجامعة، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على اعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات.