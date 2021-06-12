شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد : 150 مليون فقير في الصين رغم الطاقة الإنتاجية الضخمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الدول السبع تمثل 42 % من الناتج العالمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين منافس حقيقي للولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي.

وأضاف أن الدول السبع الصناعية الكبرى ساعدت الصين على التواجد في الأسواق المختلفة، من خلال منحها معاملات تقديرية باعتبارها دولة من العالم الثالث.

وأشار عبدالمنعم سعيد، إلى أن الصين كان بها 500 مليون شخص من الفقراء رغم الطاقة الإنتاجية الضخمة، في وقت سابق ولكن هذا العدد انخفض حاليا إلى 150 مليون شخص.