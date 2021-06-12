شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الاتحاد الأفريقي، السبت، استعداده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول أزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وتطرق اللقاء إلى «أهمية إيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة».

وشددت وزيرة الخارجية السودانية على أن موقف بلادها قائم على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لما لها من ارتباط مباشر بمصالح هامة وحيوية للسودان».

من جانبه قال فكي، إن الاتحاد الأفريقي مستعد «لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف».