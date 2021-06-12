شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يُشيد بمبادرة «عنينك في عنينا»: نضع كل إمكانياتنا لدعم العمل الأهلي الجاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتعاون المثمر بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف دعم غير القادرين في مواجهة مخاطر الإصابة بالعمى، جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية اليوم السبت، لقافلة مبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى التي تنظمها صناع الخير ومؤسسة بنك مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تضع كل إمكانياتها لدعم جهود العمل الأهلي الجاد لخدمة غير القادرين في انحاء المحافظة مثمنا جهد صناع الخير وبنك مصر في خروج قافلة بلاي بشكل مشرف وتقديمها لطيف واسع من الخدمات الطبية ذات الجودة في مجالات علاج امراض العيون.

من جانبه أوضح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن قافلة مبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والتي يحضرها محافظ الغربية إحدى ثمار التعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ضمن بروتوكول تعاون موقع بينهما بقيمة 5 مليون جنيه ويهدف الي لإنقاذ 20 ألف مواطن غير قادر من الإصابة بالعمى باشراف وزارة التضامن الإجتماعي.

وأشار عبدالفتاح، أن بروتوكول التعاون ينص على تعاون المؤسستين في تنظيم 33 قافلة طبية متخصصة تجوب القرى الأشد إحتياج في 11محافظة وتقدم خدمات طبية عالية الجودة في مجالات توقيع الكشف على العيون وصرف القطرات العلاجية اللازمة وعمل النظارات الطبية وإجراء عدد 2000 عملية مياه بيضاء بالمجان تماماً للمستحقين ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم في القوافل وثبت إحتياجهم لإجراء جراحات المياه البيضاء.

من جانبها اكدت هناء البوريني مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ان المؤسسة ومن خلال الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى الى كل مصري غير قادر في محل إقامته وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماماً من أجل تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار امراض العيون في مصر والقضاء بشكل فعلى على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.