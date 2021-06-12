شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بالشهادة الإعدادية بمدرسة مطروح الإعدادية للبنات وسط المدينة، للاطمئنان على سير العمل، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأوضح سلامة، توفير كل سبل الراحة للمصححيين ومقدري ومراجعي الدرجات بعدم اختيارهم لأعمال الملاحظة والمراقبة باللجان الامتحانية للتفرغ للتصحيح لضمان الالتزام بالجدية والاخلاص والدقة في العمل.

وأكد مدير التعليم على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.