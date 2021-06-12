شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: لا يوجد حل واحد للصراعات الأهلية بالمنطقة.. واحتمال تجدد بعضها وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خبراء بارزون عرب وأجانب، إن الصراعات لن تتوقف فجأة في دول المنطقة التي شهدت وتشهد نزاعات عنيفة على مدار سنوات، كما أن بعضها، يمكن أن يتجدد مرة أخرى، ولا يوجد حل واحد يصلح لعمل تسويات عادلة ومستدامة بها، وأكدوا أن من أهم مبادئ إنهاء الصراعات والانتقال إلى إعادة الإعمار وبناء السلم الأهلى وضمان الأمن للجميع، أن يتم العمل على المسارات التنموية والسياسية والاجتماعية في وقت واحد، وإقامة مؤسسات قادرة على تنفيذ مهام إعادة الإعمار وإدارة الاقتصاد والحكم بشكل فعال ومقنع، على أن يتم كل ذلك ضمن منظور يرمى إلى تأسيس عقد اجتماعى جديد وبناء دولة جديدة يتشارك فيها الجميع، عبر دولة تختلف عن تلك التي كانت من قبل وفشلت في تحقيق وظائفها.

أشار الخبراء خلال عرض مخرجات مشروع بحثى ضخم شارك فيه عشرات من باحثى السياسة والاقتصاد والاجتماع، من المنطقة ومن دول أجنبية، لبحث آليات إعادة الإعمار وإدارة احوال ما بعد النزاع في دول مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولبنان، تم إنجازه تحت مظلة منتدى البحوث الاقتصادية، وجرى العرض خلال فاعليات المؤتمر الـ ٢٧ للمنتدى الذى ينعقد أون لاين ويمتد حتى نهاية الشهر الحالى، إلى أهمية البدء بتحسينات عملية معيشية وخدمية وأمنية، يلمسها الجمهور ويتجاوب معها، مما يدفع وتيرة خطوات الإصلاح لاحقا.

حسب بيان صحفى، دار جدل بين المشاركين حول كيفية تنفيذ الحلول المقترحة وسط واقع صعب ومعقد، والمساحة التي يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى في تلك الدول، والدور السلبى أو الايجابى للتكامل الاقتصادى مع دول تحيط بالإقليم مثل تركيا وإيران وإثيوبيا، ومن هم الذين ربحوا من الصراعات، غير تجار السلاح بالطبع، ومن خسروا، وإمكان تحقيق مكاسب اقتصادية من حراك اللاجئين في بعض الدول، واخيرا هل يمكن أن تؤدى ظروف كورونا إلى تحولات إنسانية تسهل التوصل إلى حلحلحة الصراعات؟

أكدت البحوث أن المسار المستقبلي للدول العربية التي تشهد نزاعات أهلية، سيتحدد حسب طبيعة التسوية التي تتم وشروطها وموقف المجتمع الدولى والقوى الإقليمية منها وطبيعة التركيبة الداخلية لكل دولة وظروفها الاقتصادية السابقة على اندلاع الأزمة، وواقعها السكانى ومقدار ابتعادها عن السلطوية.



شارك في تقديم البحوث والتعليق عليها الدكتور سمير مقدسي وزير المالية الأسبق بلبنان، ورئيس مجلس أمناء المنتدى، والدكتور إبراهيم البدوى مدير المنتدى ووزير مالية السودان السابق، والدكتور رياموندو سوتو الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية في شيلى والدكتور إبراهيم سيف اقتصادى ووزير سابق بالأردن، والدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس قسم التنمية ومكافحة الفقر في الأسكوا، والدكتورة ندا مصطفى على (من السودان) زميل البحوث في مركز الحوكمة بماساشوستس، ونيلز كريستيان بورمان أستاذ السياسة الدولية (ألمانيا) وغيرهم.