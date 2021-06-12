شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحصين 23747 كلبا وقطا وحيوانا معقورا ضد مرض السعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية برنامجا لمكافحة الأمراض المُشتركة ضمن خطة الدولة لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية في مصر، من التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة والحد من انتشارها بين الحيوانات لتقليل مخاطر انتقالها للإنسان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية السبت، إنه يتم العمل على الرعاية البيطرية والعلاج للثروة الحيوانية، من خلال اختبار 82557 رأس ماشية لمرض البروسيلا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف عبدالحكيم أنه تم اختبار 59623 رأس ماشية لمرض الدرن واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم تحصين 11784 رأس ماشية لمرض البروسيلا بلقاح العترة 19، مشيرا إلى أنه تم تحصين 23747 حيوانا (كلاب– قطط– حيوانات معقورة) ضد مرض السعار.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه تم رش ما يقرب من 1.8 مليون رأس ماشية لمكافحة الطفليات الخارجية وعلاج ما يفوق مليونا و177 ألف رأس لمكافحة الطفليات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم علاج ما يفوق 759 ألف رأس في إطار حملات التجريع السيادي (مجاناً) للأغنام والماعز لمكافحة الطفليات الداخلية.

وأشار إلى أنه تم علاج ما يفوق 322 ألف رأس ماشية في إطار كشف وعلاج الأمراض العارضة وعلاج 6986 رأسا من بروتوزوا الدم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الطفيليات التي تؤثر على الإنتاج.