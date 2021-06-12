شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دراسات جامعة المنوفية يناقش دور الدولة في بناء استراتيجية البناء والتعمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دورة حيوية عن الدور الذي تقوم به الدولة نحو بناء استراتيجية قومية رائدة في كافة المجالات وحماية الأمن القومي، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وحاضر فيها اللواء أركان حرب هشام السماحي المستشار بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، واستقبله الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تحدث اللواء أركان حرب هشام السماحي حول الدور الرائد للدولة في وضع استراتيجية قومية هادفة نحو البناء والتعمير في كافة المجالات بالدولة، موضحًا المفاهيم والأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي ومحاربة الفساد وإرهاب الفكر والتطرف ودور الأمن القومي الداخلي في حماية مؤسسات الدولة، وتطلعات الدولة في تشيد واستثمار المناطق الاستراتيجية الحيوية في سيناء والمشروعات القومية الكبري الراهنة وقضايا الأمن المائي.