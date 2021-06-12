شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 357 محضرا لأشخاص ومنشآت لمخالفة إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام الوحدات المحلية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير ٣٥٧ محضرا لمواطنين ومنشآت بنطاق المحافظة خلال يومي ١١ و١٢ يونيو.

كما تابع المحافظ جهود الجهات التنفيذية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة وتطبيق مواعيد الغلق المحددة، حيث تم فض ٥ أسواق، و١٣ فرحا وسرادق عزاء وتحرير ٣٥ محضر غلق وتشميع لمحال وورش مخالفة لمواعيد الغلق المحددة يومي الخميس والجمعة. حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.