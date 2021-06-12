شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة كفر الشيخ يواصلون الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٩٠٨٧طالبا وطالبة، لليوم العاشر على التوالى.



وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى ٩٠٥٩ طالبا وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب ٢٥٧ طالبًا، إضافة إلى أداء 19 امتحانتهم داخل لجان خاصة وتقدم 7 باعتذار عن أداء الامتحانات تخوفا من كورونا.



وأضاف «دسوقى» أنه خلال الفترة المسائية أدى ٨٧١٢ طالبا وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب ٣٤٧ وأدى ٢٥ الامتحانات داخل لجان خاصة كما تقدم ٨ باعتذار تخوف من كورونا في الفترة المسائية.