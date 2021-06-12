شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد مكتب «أول النحال» بالزقازيق ويناقش خطة تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بزيارة لمكتب صحة أول النحال بمدينة الزقازيق، تفقد خلالها جميع الأقسام الموجودة بالمكتب، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الزيارة، مع وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة المكتب، خطة تطوير ورفع كفاءة المكتب، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة شاملة لتطوير المكتب تتناسب مع الخدمات الصحية المقدمة والترددات على الأقسام المختلفة به، وفقاً لمؤشرات الأداء.

وجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من المكان المخصص لتطعيم المواطنين المسافرين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بمكتب النحال، لبدء العمل وتشغيله خلال أيام، وذلك ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والتوسع في مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر، لمنع التكدس وتيسيراً عليهم من مشقة السفر.