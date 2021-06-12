شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إنطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا فعاليات " المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات مارلوج فى نسخته العاشرة " بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر ،والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل،والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد احمد رئيس جهاز الصناعات نائبا عن قائد القوات البحرية الوزير مفوض دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية .

ويحمل المؤتمر الذي يحتفل باليوبيل البرونزي له عنوان: (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري) ويسلط الضوء على التحول الرقمي في مجال الموانئ والنقل البحري وحاجة العالم الحالية لاستبدال الاساليب التقليدية في كافة انشطة المجال البحري من خلال أنظمة حديثة ومبتكره تحقق احتياجات الموانئ في سرعة ودقه وتعمل من خلال التطبيقات الالكترونية وشبكات الانترنت.

ويشارك بالمؤتمر عدد كبير من المتحدثين من مصر، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، بلجيكا،النرويج، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، الصين، ايران، السويد، الكويت، هولاندا

ويحظى المؤتمر والذي يعقد سنوياً بمشاركة عربية ودولية كبيرة حيث يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء والسفراء والقناصل العاملين بجمهورية مصر العربية والمهتمين بصناعة النقل البحري.