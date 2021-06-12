شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: مصر حاربت الإرهاب بالتوازى مع جهود التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى: مصر منارة الإسلام الوسطى ومستعدون لمساندة أفريقيا فى مكافحة الإرهاب

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد مصر لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات ظاهرة الإرهاب ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.

الرئيس السيسى: مصر حاربت الإرهاب بالتوازى مع جهود التنمية الشاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية المؤسسات القضائية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها.

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الخامس الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا الإيطالية

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ ، وإدارة مطار شرم الشيخ الدولى ، أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية والرحلة تابعة لشركة Wizz Air والتى وصلت مطار شرم الشيخ الدولى اليوم ، وعلى متنها 100 سائح ، ومن المقرر أن تستمر بواقع رحلة أسبوعيًا حتى نهاية الشهر الحالي ، ثم رحلتين خلال شهر يوليو ، بحيث تكون الآخرى قادمة من مطار روما.

وزير الصحة السعودى: التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسى للحج هذا العام

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأعمار والضوابط لضمان أمن وسلامة الحج هذا العام

أكرم القصاص: علاقات مصر والسعودية قوية ومهمة والتنسيق مستمر لصالح المنطقة

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ، مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، قائلا إن مصر والسعودية بينهم علاقات قوية ومهمة، متابعا: "مصر والسعودية دولتان يملكان مراكز ثقل حقيقة فى المنطقة العربية خاصة في ظل ما تعرضت له من هزات كبيرة خلال السنوات الماضية، والحديث عن أن المناقشة حول الحج والسفر بين البلدين متوقف على قرارات تحددها الحالة الطبية، مؤكدا أن السعودية اتخذت قرار شجاع بوقف الحج والعمرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

الذهب يتراجع عن قمة صعوده فى 5 أشهر.. هل يستمر المعدن الأصفر فى الهبوط؟

سجلت الذهب هذا الأسبوع تراجع عن قمة صعوده المسجلة خلال هذا الشهر، حيث نزل الذهب عالميًا إلى مستويات 1876 دولارا للأونصة مقابل 1910 دولارات، ليهبط السعر من أعلى مستوياته المسجله هذا الشهر، فهل يستمر الذهب فى الهبوط.

تقارير سعودية تؤكد اقتراب النصر السعودى من حسم صفقة بدر بانون.. والأهلى ينفى

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، السبت، أن مجلس إدارة نادي النصرالسعودي، برئاسة مسلي آل معمر، اقترب من حسم صفقة دفاعية كبرى فى الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-202، مؤكدة أنه اقترب من الاتفاق مع بدر بانون نجم الأهلي المصري.

المعدات المصرية تواصل إزالة الأنقاض فى قطاع غزة لإعادة الإعمار

تواصل المعدات المصرية العمل فى غزة بكامل طاقتها لإزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة بقطاع غزة؛ لإعادة الإعمار مرة أخرى، وتسهم هذه المعدات والأطقم فى إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

رئيس الوزراء يبحث استعدادات تنظيم مؤتمر الرعاية الصحية بأفريقيا والشرق الأوسط

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لاستعراض ملفات عمل الهيئة وجهودها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وزير الداخلية: تطوير فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، محمد داود وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

خالد العنانى: جارى الإعداد لزيارة تضم 3 وزراء للترويج للسياحة المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.