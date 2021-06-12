شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتوفير 10 مليارات جنيه تمويل إضافى لمشروعات الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم استعراض آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات، حيث وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادى واجتماعى مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل اضافى قدره 10 مليارات جنيه لكافة مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.