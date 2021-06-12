قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعًا تدريبيًا لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعًا تدريبيًا لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في محافظة مطروح.

تم خلالها فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، بحضور عدد من طلاب جامعة مطروح.

وتخلل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام – فني) في المحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كما تضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميداني، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.