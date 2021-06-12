شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من تعويضات النوبيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من تعويضات النوبيين التي تشمل عدد 811 تقدموا بتحديد رغباتهم، وذلك اعتبارًا من الأحد 13 يونيو وحتى السبت 19 يونيو 2021.

وأكد «عطية» أنه تم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات 16 لجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأحياء التابعة لها ووحدات التضامن الإجتماعي، بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة وكلابشة والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء في الترتيبات والتجهيزات النهائية لصرف التعويضات خلال الفترة القادمة.