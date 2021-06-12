«القومى للمرأة» يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة «ختان الإناث» في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، انطلاق حملة طرق الأبواب ضمن أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، خلال شهر يونيو 2021 تحت عنوان «شهر بدور».

وقالت «ماجدة»، إن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول السبت، 19 قرية ونجع ومنطقة بأحياء وسط والمنتزة وشرق ومركز ومدينه برج العرب، بقرى مبادرة حياة كريمه، بإجمالي 2250 زيارة و9174 سيدة و1042 رجل و1169 طفل.

وأوضحت أن أعضاء الفرع وأعضاء لجان حماية الطفل، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات سفيرات المحبة والسلام، قاموا بالاستعانه بالرائدات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوبتها المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

كما تم عقد ندوة توعوية بمقر جهاز مركز ومدينه برج العرب وتم تناول موضوعات أضرار الختان من الناحية النفسية والصحية على الفتاة طوال مراحل حياتها وتوعية الحضور بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائية على جريمة الختان وتغليظ العقوبة واقترانها بالسجن المشدد في حالة إحداث عاهة أو الوفاة وغلق المنشأة الطبية ووقف الطبيب أو الممرض عن العمل ونص القانون على العقوبة في حالة الشروع في الجريمة ومعاقبة من يروج للختان وانها من الجرائم التي لايجوز التصالح فيها وتم التعريف بالخط الساخن 15115 وتم توزيع مطوية بعنوان وأرقام تليفونات مكاتب بالإضافة إلى استعراض الخدمات المقدمة من لجنة الحماية بالمحافظ والخط الساخن لنجدة الطفل 16000.

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة "ختان الإناث" بـ 19 قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)