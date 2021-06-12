شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة Air armenia والقادمة من مطار يريفان الدولي (Yerevan International airport ) بدولة أرمينيا، وكان على متنها 180 راكبًا.

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار، ركاب الطائرة بالورود وإنهاء كافة إجراءات الوصول الخاصة بهم بسهولة ويسر تام، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات المصرية، خلال جائحة كورونا للحفاظ على صحة المسافرين.

ومن المُقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي.