شكرا لقرائتكم خبر عن «باب العبيد» في الإسكندرية تودَّع اسمها وهمومها للأبد.. و«حياة كريمة» تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت قرية «باب العبيد»، الواقعة على الشريط الملاصق لبحيرة مريوط التابعة لحى وسط الاسكندرية، اسمهما وهمومها ومشاكلها للأبد، بعد أن أنهت محافظة الإسكندرية جزء كبير من مشروع تطوير وتأهيل القرية التي تقع على مساحة 4580 مترًا مربعًا، ويمتهن أهلها الصيد نظرًا لقربها من بحيرة مريوط.

«فرمان رئاسى»، أعاد الحياة إلى القرية من جديد ولم يعد لأهاليها من اسمها نصيب، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، توجيهات عاجلة للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستثناء قرية باب العبيد الواقعة بمنطقة أبيس من التعديات الواقعة على البحيرة، والتى تم إزالتها من بحيرة مريوط والإبقاء عليها وتطويرها وتنميتها وتغيير اسمها إلى باب الأحرار لتدب فيها الحياة من جديد.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وعاش أهالى قرية باب العبيد البالغ عددهم 565 أسرة، سنوات طويلة من الحرمان والفقر والهموم والمشاكل ليأتى مشروع محافظة الاسكندرية لإعادة الحياة من جديد، حيث تقع القرية التي تبلغ مساحتها 4580 مترًا، بالقرب من الملاحات، ويمتهن أغلب قاطنيها مهنة الصيد، ويعيشون في منازل معظمها من الخوص، ووسيلة التنقل بين القرية وباقي أنحاء الإسكندرية عبارة عن القوارب الخشبية الصغيرة التي يستخدمها الأهالي للعبور من خلال مصرف عمق ثمانية أمتار ليعبروا به نحو الطريق الصحراوي، ليستقلوا بعد ذلك ميكروباصات إلى مناطق المدينة المختلفة.

أما الطريقة الأخرى للخروج من القرية عبر طريق وحيد غير ممهد وغير صالح للسيارات يبعد عن الطريق الصحراوي نحو 4 كم ونصف، لكنه غير مفضل للأهالي كونه وعرًا ولا يوجد به أعمدة إنارة، فضلاً على انتشار أعمال البلطجة والسرقة.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

«المصرى اليوم»، رافقت اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، لافتتاح مشروع الأمل لتطوير المنازل والطرق وإنشاء مدرسة ومركز إبداع للقرية، اليوم السبت، والتى يستفيد منها قرابة 565 أسرة، إذ افتتح المحافظ المشروع لتعود الحياة من جديد للأهالى الذين أكدوا لـ«المصرى اليوم»، أنهم كانوا يعيشون حياة صعبة للغاية مليئة بالحرمان وانعدام الخدمات، خاصة وأن القرية تبعد كثيرًا عن قلب المدينة فضلاً عن عدم وجود خدمات أساسية تتمثل في نقطة شرطة أو مستشفى قريب، ونعيش حياة مهمشة تمامًا.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وأوضح الأهالى، أن القرية ليست منطقة خطرة أو عشوائية بالمعنى المتعارف عليه، لكنها كانت منطقة فقيرة ومحرومة تحتاج إلى خدمات وتنمية، معربين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أمر على الفور بالإبقاء على القرية وتغيير اسمها وتنميتها وتطويرها ضمن مبادرته الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر فقرًا.

وافتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، اليوم السبت، مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، والتي تمت بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وقال المحافظ إن مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، ضم افتتاح مدرسة، ووحدة صحية ومركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٠ منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، بالإضافة إلى توزيع ٣٠ مركب للصيد يستفاد منها ٦٠ أسرة، وكذلك إقامة عدد من المشروعات التنموية منها؛ تطوير شبكات المياه بإنشاء ٢٥٠ توصيلة مياه لقرية الأحرار والقرى المجاورة، وإنشاء فصول محو الأمية، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير «حياة كريمة» لهم، لافتا إلى أن قرار الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، وضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وثمن المحافظ دور جميع القائمين على أعمال التطوير من روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وأكد المحافظ أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل على مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلى مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير .

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

ولفت إلى مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أطلقت قافلة طبية لتقديم العلاج إلى 1554 مريضا، في القرية، مشيرا إلى أن قرية باب الاحرار تعد قرية صغيرة بها 565 أسرة ،وقامت محافظة الاسكندرية بتنفيذ بعض المشروعات التنموية للنهوض بها ،حيث يوجد بها عدد كبير من المساجد ووحدة صحية ومدرسة.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

وعن كواليس الإبقاء عليها وتغيير اسمها، قال المحافظ: عرضت على الرئيس الإبقاء على تلك القرية وعدم إزالتها على الرغم من أن تلك الأراضى ولايتها للثروة السمكية وليس المحافظة ،فقال له الرئيس «على ضمانتك وقف المخالفات لها» فأجاب بـ«نعم» ،وقام بتشكيل فريق من المحافظة لمتابعة القرية وتم تغيير إسمها من «باب العبيد»الى «باب الأحرار» تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم العمل على مدار عام لجعل قرية «باب الأحرار» نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط.، مشيرة إلى أنه وفقا لتكليفات المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع. قامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلى قرية الأحرار بتواجد المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه تم خلالها رصد وحصر كافة احتياجات الأهالي.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

يذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق في يناير الماضي إشارة بدء مشروع تطوير قرية الأحرار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط. وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أي امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة في إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)

"باب العبيد" فى الاسكندرية تودع اسمها وهمومها للأبد .. و"حياة كريمة" تعيد الأمل بعد سنوات الحرمان (صور)