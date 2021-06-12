شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يكشف لـ«الاتحاد الأفريقي» موقفه من مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية اليوم السبت بـ موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي يزور السودان على رأس وفد رفيع ضم اديوي بانكولي، رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن والبروفسور محمد الحسن ولد لباد، كبير مستشاري رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش، رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم والناطق الرسمي باسم المفوضية.

تطرق اللقاء لأهمية إيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة، حيث أكدت الوزيرة مريم الصادق أن موقف السودان قائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لما لها من ارتباط مباشر بمصالح هامة وحيوية للسودان.

وأوضح رئيس المفوضية من جانبه استعدادهم لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان حيث قدمت وزيرة خارجية السودان شرحا وافيا لمسار عملية الانتقال بالسودان، موجهة الشكر للاتحاد الأفريقي على دعمه المتواصل للفترة الانتقالية واستعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية انتقال سلس لحكم ديمقراطي مستدام.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أهمية السودان وحرص المفوضية على استقرار الاوضاع فيه وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي.

وأشاد بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركته في مؤتمر باريس الذي وصفه بانه كان ناجحا في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم ما يلزم لنجاح عملية الانتقال في السودان.