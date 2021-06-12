شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه قنا»: تنفيذ خطة لتطهير محطات الصرف الصحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بقنا تنفيذ حملة لتطهير محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي علي مستوي المحافظة وذلك من خلال تطهير جميع بيارات الصرف الصحى داخل المحطات.

أكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الخطة تستهدف تطهير وتطوير ورفع كفاءة قطاع الصرف الصحي بالمحافظة والتي تتكون من ٢٥ محطة رفع صرف صحي فرعية و التي تستقبل مياه الصرف الصحي من المنازل و المطاعم وغيرها لتقوم بتجميعها ورفعها إلى المحطات رفع رئيسية، إضافة إلى ١٤ محطة رفع مياه صرف الصحي رئيسية والتي تقوم بتنقية مياه الصرف ورفعها الي محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن الخطة تشمل ١٠ محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقوم بتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتصبح صالحة للزراعة طبقا للكود المصري ويتم الاستفادة منها بزراعة الغابات الشجرية.

وناشد المواطنين بالمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء اي مخالفات صلبة او اقمشة في الصرف الصحي لتجنب أى مشاكل إنسداد أو طفح قد تحدث مشددا أنه سوف تقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة لتطهير محطات الصرف الصحي بقنا

حملة لتطهير محطات الصرف الصحي بقنا