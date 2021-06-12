شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يُشيد بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية بكلية التربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب كليات جامعة المنيا الـ 20، تأدية اختباراتهم المتممة للعام الدراسي الحالي، وسط تدابير وقائية مشددة اتخذتها الجامعة؛ حفاظًا على سلامتهم من انتشار عدوى فيروس كورونا، إذ تفقد رئيس الجامعة صباح اليوم، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات كلية التربية النوعية، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات الوقائية بارتداء الماسك الطبي، والحفاظ على المسافات البينية داخل اللجان، مع التعقيم والتطهير المستمر للقاعات.

وخلال جولته بكلية التربية النوعية، أشاد رئيس الجامعة بالأليات الاحترازية والتنظيمية التي استحدثتها كلية التربية النوعية بالتعاون مع مكتب رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، والأمن الإداري، والتي جاءت من خلال تبني الكلية لمشروع تخرج طلاب قسم تكنولوجيا التعليم بالفرقة الرابعة، ينظم الحفاظ على متعلقات الطلاب والتليفون المحمول الخاص بهم في مكان مجهز له رقم كودي تسلسي يتسلم به الطالب متعلقاته فور انتهاء الامتحانات، مثمناً مجهودات طلاب الاتحاد بالكلية خلال استقبالهم الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية لهم قبل دخولهم مبني الكلية ومقار اللجان التي تعقد بها الامتحانات.

كما رافق رئيس الجامعة خلال الجولات الدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية والدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة عزة حافظ عميد كلية التمريض ووكلاء الكليات.

امتحانات جامعة المنيا